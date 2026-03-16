Docente fue asesinado por un policía

Un docente, que en sus horas libres trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, fue asesinado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, durante un robo y el principal sospechoso es un policía que fue detenido al constatarse que fue quien solicitó el auto.



La causa inició luego de que se diera aviso de la presencia de un masculino tendido sobre el asfalto y que presentaba heridas de bala sobre la Autopista Presidente Perón, a la altura de la Ruta 3, sentido a Ezeiza.



Allí constatan que se trataba de Cristian Pereyra, de 39 años, quien se encontraba consciente al momento de la llegada de la Policía. En su relato señaló que minutos antes se desplazaba a bordo de su auto Chevrolet Corsa cuando fue interceptado por varios delincuentes que iban a pie, que le robaron el auto y realizaron varias detonaciones de arma de fuego.



Minutos después, cuando la ambulancia llegó, constató el deceso de Pereyra, por lo que el fiscal de turno dispuso que se preservara el lugar y se comisionara al personal de policía científica. Tras las primeras pericias, se informó que la víctima presentaba una “herida de bala en el tronco posterior a la altura de la escápula: dos orificios sobre el lado derecho posterior, mitad de la espalda; un orificio en pectoral derecho; uno en codo izquierdo y en brazo derecho”.



A su vez, tras los primeros trabajos se logró incautar en el lugar cinco vainas cal .9mm y un encamisado.



En las primeras horas de la pesquisa se logró establecer que Pereyra trabaja como chófer de aplicación de viajes «Didi», y que el último traslado fue solicitado por el usuario Matias Vizgarra, de 23 años. Con el análisis de la información se determinó que se trata de un efectivo policial, quien prestaba servicio en Base UTOI «Puente 12».



De manera inmediata se solicitó su declaración en la seccional y, ante las inconsistencias en su relato y tras exhibir su arma reglamentaria Bersa TPR9 serie 13-L65603* con 8 municiones, el fiscal Adrián Arribas dispuso su inmediata detención por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.



Luego de su detención se indicó que se halló el auto de la víctima en una calle lindera a las vías y el cual se encuentra a pocas cuadras de la base de UTOI en el que trabajaba Vizgarra.



Frente a este caso, la Auditoria General De Asuntos Internos dispuso su inmediata desafectación de la fuerza de seguridad