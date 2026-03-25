El 20% de los empleados del parque industrial mas grande del país fue despedido

PILAR EN FOCO –



Un relevamiento realizado por la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) reveló que uno de cada cinco puestos laborales ya se perdió en ese centro productivo. Sobre un total estimado de 35.000 trabajadores distribuidos en unas 200 empresas —en el parque industrial más grande del país—, el 20% fue desvinculado.



Este dato corresponde exclusivamente al período comprendido entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, lo que implica que alrededor de 7.000 familias quedaron sin sustento laboral.



El titular de la CEPIP, Néstor Dolera, explicó en declaraciones a El Diario de Pilar que, si bien hubo algunos cierres de compañías, la mayoría de las cesantías se produjeron de manera gradual. Sin embargo, los casos de empresas que bajaron sus persianas también tuvieron un fuerte impacto.



Entre ellos, se destaca el cierre de Kimberly-Clark en junio de 2025, que dejó a unos 220 trabajadores sin empleo. En septiembre, Magnera (ex Barry) cesó sus actividades afectando a 140 personas. En octubre, la firma ceramista Ilva cerró y despidió a más de 300 empleados.



En noviembre, Whirlpool puso fin a su producción en Argentina con 220 desvinculaciones, mientras que en diciembre la empresa de alimentos balanceados Gepsa inició su cierre, perjudicando a 80 trabajadores. En muchos de estos casos, ni siquiera se habían aprobado procedimientos preventivos de crisis.

FUENTE: EL DESTAPE