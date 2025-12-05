El Consejo de Mariel: la Secretaria de Educación juró y pidió licencia



El «marielismo» en Fuerza Patria posee candidaturas testimoniales. En el edificio inaugurado este año, el usurpado y con causa judicial eterna, el Consejo Escolar tuvo fiesta. Lunch, agasajos y loas al proyecto local porque, rezan por abajo y en off, «a realidad material de las escuelas depende de Provincia».



Obsérvese que los banner utilizados para el evento estampan el vínculo entre un organismo provincial que funciona como apéndice de la Municipalidad.







Al fin de cuentas y en la práctica, La Capitana redujo al cuerpo, en calidad y funciones, a una secretaría de su riñón.



Acto oficial acompañado por dos gremios fuertes, defensores de la educación: SUTEBA y ATE. Por supuesto figuras legislativas de peso. El Presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; la diputada provincial Noelia Saavedra, entre otros /as. Destacadísima presencia de la Jefa Distrital, Karina Ramírez, además de delegados e inspectores. Quienes portan memoria no recuerdan un acto con tanta presencia y participación.



Tomaron juramento las y los elegidas /os en las elecciones de septiembre. Por Fuerza Patria la cabeza de lista MUÑOZ, Cynthia Tatiana, PLACHTIJ, Enrique César y ⁠MUSACCHIO, María Belén. Juraron tres pero dos pidieron licencia. Muñoz seguirá en el Ejecutivo como Secretaria de Educación, mientras que Plachtj preservará su labor territorial como delegado. Estos enroques consagran como consejeros a Gustavo Casal (era 4° en la lista) y María Alicia Reimer, una mujer que responde a la Secretaría de Obras Públicas municipal, María Giménez.



De la oposición asumieron, efectivamente, Carla Santa María (PRO, conducción Leonardo Cóppola) y Ezequiel Segovia de La Libertad Avanza.







Ese bloque presentó un cambio: la renuncia de Rocío Maita (asume mañana como concejala) y la jura de Erica Hernández.