Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 9 de diciembre de 2025

El cuarteto se convirtió en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

martes, 9 de diciembre de 2025 2 min de lectura

Después de más de tres años de un arduo trabajo, finalmente el cuarteto fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así se confirmó este martes desde Nueva Delhi, capital de la Republica de la India, epicentro donde se posicionó al tunga tunga en lo más alto y alcanzó el reconocimiento mundial.


En 2024, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba informó la postulación oficial de Argentina para integrar la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de Unesco, labor que un año después consiguió el reconocimiento a nivel mundial.


Desde Leonor Marzano en sus inicios hasta la actualidad, el género popular tomó gran impulso y gracias al aporte y trabajo dedicado en todas estas décadas, el cuarteto se convirtió en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

