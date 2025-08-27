El FR con el Movimiento Derecho al Futuro: primero es terminar con el modelo saqueador de Milei

ELECCIONES 2025 –



En política los espacios tienden a ser ocupados. Si ya existe la presencia entonces es probable que haya que reconstruir, dinamizar o adaptar las líneas fundacionales al gigantesco cambio de época. Cualquier rumbo adoptado no puede prescindir del poder. El plenario de juventudes del Movimiento Derecho al Futuro que en Moreno conduce Walter Correa fue el escenario para compartir la actividad con el Frente Renovador que en el distrito lidera Damián Contreras. Estas dos expresiones de Fuerza Patria apuestan al diálogo, militan la campaña sin estar en la propuesta local por decisión y convicción de la Intendenta que pinta en los grandes paredones «la boleta de Mariel».



Ezequiel Wajncer y Carola Hernández hablaron con Desalambrar de política, la juventud que marca otro rumbo, la campaña y futuro inmediato.



«Nosotros creemos que no hay otra manera de construir futuro sino no es a través de la unidad pero con discusión y debate, de poder llegar a la síntesis que nos permita avanzar», proclama Ezequiel Wajncer como el plan permanente del FR.



Carola Hernández trazó una acción que contempla lo inmediato, ganar a Milei en septiembre: «Hay una clara decisión, tanto en las elecciones de septiembre como las elecciones de octubre de hacia dónde va la cosa. La realidad es que nosotros seguimos estando, digo, el espacio de Damián Contreras, el Frente Renovador, sigue teniendo participación, tenemos mesas de difusión. Creo que en octubre va a ser otra la discusión relacionada con la la participación, la organización, el hacia donde, con quién, cuándo. Bueno, esas son respuestas que iremos construyendo después de las elecciones de octubre. Entendemos que ahora la prioridad es frenar este modelo saqueador de Milei».

