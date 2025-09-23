«El gabinete de Milei parece un super, todos en oferta y con porcentaje»



Andrés Destéfano, concejal del Frente Renovador, sostuvo en una declaración periodística que el «modelo de Milei era similar al nazismo». Recibió críticas de figuras libertarias que cuentan con banca. Meses después el mismo protagonista vuelve a titular con hechos: jubilados /as los miércoles; un Falcon puesto frente a la casa de un periodista; el robo a personas con discapacidad, el ataque al servicio que brinda el Hospital Garrahan. Apela el legislador del FR a una sentencia. «El gobierno nacional de Milei te pega y te roba».



La nota recorre el próximo desafío electoral en la que reconoce, Destéfano, ese emergente consolidado que se llama Axel Kicillof quien reconoció públicamente «que fue Sergio Massa el dirigente que bregó siempre por la unidad». De los acuerdos electorales a la unidad programática hay mucho campo por transitar.



Destéfano critica a quienes señalan al «peronismo» como la fuerza que busca la destitución de Milei. La respuesta está adentro del gobierno.



«Me parece que el pueblo tiene que decidir cuando se tiene que ir un presidente y de la forma que corresponda, porque se ha peleado muchísimo por la democracia en este país. Me parece que acá no se trata de hacer un golpe institucional. La decisión también la tiene Milei, si lo sobrepasó la corrupción y los miles de problemas que tiene para adentro, sea Karina, sea Los Menem, Los Caputo, porque se ve que hay supermercado en el gobierno, todos tienen un porcentaje y todos en oferta«, advierte el concejal del FR Moreno.



