«El gobierno local privatizó todo con empresas fantasmas cercanas al núcleo de la Intendenta»

ELECCIONES 2025 –



Por las proyecciones y decisiones partidarias que nutren la política, Luis Alejandro Cisnero iniciará en diciembre su etapa institucional. La presencia y, particularmente, el conocimiento que adquirió como trabajador municipal, auguran que La Libertad Avanza tendrá un concejal que enfrentó a figuras salientes del gobierno local, a Marcela Díaz (Secretaria Privada, cabeza de lista de Fuerza Patria), María Giménez (Secretaria de Obras Públicas). Por mucho menos algunos municipales recibieron la baja, pero Cisnero cuenta con un legajo intachable, cumple las funciones, entiende el diagrama del poder y sus nichos. Vecino de La Reja, vivió mucho tiempo en el barrio Jardines I, se identifica con el Presidente de la Nación por su «autenticidad» y la convicción de «ir a fondo», características que imagina llevar al recinto de sesiones.



Por ejemplo, pregunta por qué hay tantos camiones particulares que trabajan para la gestión pero no llevan ningún logo que diga «al servicio de la Municipalidad de Moreno». Lo mismo ocurre con las bateas de «asfalto caliente». Percibe que es el momento de perder el miedo al gobierno que somete a los/as trabajadores /as comunales.



Cisnero responde a la Intendenta de Moreno que en Infobae afirmó que La Libertad Avanza no puede hacer campaña porque los agrede la gente: «Nosotros entregamos cien boletas por día y tenemos una gran recepción. Ellos colocan carpas por todos lados porque no tienen la militancia, son empleados /as municipales temerosos que están ahí«.



Lo empírico conduce a traducciones que en política suelen producir síntesis. Cisnero aquí lo plantea: «Acusan y denuncian que Milei quiere privatizar todo y acá en Moreno el gobierno de Mariel Fernández privatizó todo con empresas fantasmas cercanas al núcleo de la Intendenta».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: