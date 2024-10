«El gobierno municipal frenó el desarrollo de la Universidad de Moreno, no solo la ESPUNM»

Parte del proyecto, causa que recupera trascendencia en el momento que «hay que defender las universidades». Aquello que la gestión de Alberto Fernández intentó hacer para no resolver nada, en época mileísta daría la impresión que habrá un desenlace ante causales evidentes, el fondo y la forma que ejecuta la Municipalidad de Moreno en ocupar la tierra y construcción de oficinas públicas para organismos provinciales.



La ex SENNAF, que depende de Capital Humano, respondió en la causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de San Martín, que es PROPIETARIA de la tierra y que el gobierno municipal no tiene autorización para construir. Ante las pruebas existentes (solo basta con pasar por la calle Merlo a metros de Corvalán y registrar que la obra Polo Educativo ya tiene dos pisos), nada le impide a la administración de Javier Milei ordenar la paralización porque está comprobado, desde el Estado nacional, que se trata de algo ilegal e ilegítimo.



Hugo Andrade, Rector de la Universidad Nacional de Moreno, ofreció una entrevista en vivo con Desalambrar (canal de Instagram). Ratificó con más fuerza que la «tierra, causa, proyecto ESPUNM es innegociable con la Municipalidad de Moreno», y en esa línea afirmó que «cuando se recupere el terreno, el gobierno de Mariel Fernández tendrá la certeza que la construcción que hoy se levanta será refuncionalizada para la Escuela Secundaria Politécnica (ESPUNM), manifestaciones públicas de Andrade que son respuestas a un «potencial intento comunal de ofrecer otros terrenos como compensación».



Las contestaciones al juzgado federal de San Martín auguran resoluciones que no pueden llevar largo tiempo de estudio. El gobierno nacional respondió que es PROPIETARIO y que no autorizó ninguna construcción ya que no exista autorización de uso para la Municipalidad de Moreno, amén que califica de ilegal que la Provincia de Buenos Aires haya inscripto el lote como EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.



Así las cartas, el Rector de la Universidad de Moreno entiende que las contestaciones ratifican la postura de la UNM que, a través del cuerpo de legales, estudia pedir a la justicia que PARALICE LA OBRA DE MARIEL para que no dañe definitivamente el proyecto ESPUNM – ITUNM – Nodo Tecnológico: