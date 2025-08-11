El Intendente de Tigre abraza al colectivero morenense, Somos Buenos Aires pone primera para llegar al Concejo Deliberante

ELECCIONES 2025 –



El Intendente de Tigre Julio Zamora recorrió el distrito de Moreno acompañado por el concejal del Unibloque Del Pueblo Julián Cigna, las Presidentas de la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista; dirigentes de la Coalición Cívica, una alianza encolumnada tras la figura del «colectivero de tu vida» Hugo Romero, un justicialista por naturaleza y elección que llama a votar a «trabajadores / as que no viven de la política y que quieren transformar el Concejo Deliberante ante su repitencia de fórmulas y familias que se enquistan en el poder».



Zamora estuvo en Moreno Sur, recorrió el Distrito Ecológico Roggero, luego mantuvo reunión con el Padre Leo Silio.





Finalmente participó de un acto más político en un centro de jubilados de Villa Anita donde lo esperaban vecinos /as con pequeñas banderas argentinas.







Tras el discurso, el Jefe comunal de Tigre habló con Desalambrar sobre la campaña y la aparición de SOMOS Buenos Aires como la fuerza de centro que plantea una «política humanista, ética, responsable y respetuosa».



Fue categórico en señalar que «los que crearon y cuidaron la boleta de Milei en las últimas elecciones son los mismos que ahora quieren sacarlo y se presentan como opción», en clara alusión a Fuerza Patria, sin ahorrar cuestionamientos al «experimento anarco capitalista que destruye al Estado, que castiga a jubilados /as, a personas con discapacidad, a trabajadores del sector privado y público, a las víctimas del modelo de Milei».



Confirmó que su candidatura a senador provincial no es testimonial y que SOMOS BUENOS AIRES es un frente de partidos que aspira a gobernar la Provincia y municipios.



Encabeza la boleta de la Primera Sección Electoral porque quiere llevar al Senado de la Provincia de Buenos Aires propuestas y soluciones, considerando que «la gestión de Axel Kicillof es mala«en tres ejes esenciales: seguridad ciudadana; salud y educación.



