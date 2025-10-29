«El kirchnerismo está terminado y Axel tiene una oportunidad histórica, al igual que el MDF en Moreno, de construir otra política»



Reconoce que la gestión local es muy buena, con la misma firmeza toma distancia del modo y forma política que ejerce Mariel Fernández.



Jamás olvidará lo que realizó por el pueblo argentino Cristina Fernández de Kirchner pero afirma que hoy «el kirchnerismo está terminado», confiesa Adriana Palacio, mujer peronista, cuadro de gestión, removida de la UPA 12 tras declarar -en este medio- que estaba desencantada del peronismo y que militaba la salud pública.

De las últimas dos elecciones, septiembre y octubre en la Provincia de Buenos Aires, considera que «Axel Kicillof construyó una gran plataforma» para superar la guerra de vanidades, egocentrismos y posicionarse como una alternativa real, con proyección nacional, de cara a 2027.



«Kicillof ganó solito la Provincia y lo hizo contra todo el mundo. Yo creo que esa es su gran base pero se tiene que parar y avanzar, romper con lo que la gente ya no quiere», manifiesta en tono de esperanza la ex concejala Palacio.



Sobre la derrota de Fuerza Patria el domingo 26 de octubre aportó una mirada personal: «Para la elección de septiembre pasaron varias veces por la puerta de mi casa, explicando por qué y a quién debíamos votar, pero en esta elección de octubre no fue nadie, no pasó nadie, no hubo militancia en la calle, otro error del peronismo«.



Palacio ofrece convicción al señalar que el Movimiento Derecho al Futuro en Moreno está en condiciones de iniciar hoy, ahora, un trabajo político que contenga y respete a todo el peronismo, construyendo así una opción de poder y conquista de la Intendencia de Moreno en 2027.

Quien vivió la experiencia de gestión sabe decir que el «instante más complejo del oficialismo es cuando posee una mayoría aplastante y la oposición no levanta ni una pluma». En la entrevista Palacio comparte un comentario vinculado a la construcción oficialista, de la gobernanza: tensiones entre la Agrupación Reconquista o la Meca del neoperonismo y el Movimiento Evita.



Sin temor a expresarse, Adriana Palacio, con la identidad peronista a flor de piel, tiene palabra:



