«El Movimiento Isabelita de Moreno tiene políticas que van en contra de los trabajadores»

El MST encabeza la propuesta del Frente de Izquierda en el distrito de Moreno. Con el objetivo de renovar las dos bancas que obtuvo el FIT – U en el año 2021, el trabajo de campaña, a pulmón, posee un plan legislativo que se ancla en lo territorial, distrital. El documento contextualiza que «el partido, siguiendo los principios del marxismo revolucionario, entiende las elecciones como una herramienta para impulsar la movilización obrera y popular en las calles, y para difundir propuestas de izquierda y

socialistas. Participamos electoralmente para fortalecer la conciencia política de la clase trabajadora, tanto en sus intereses inmediatos como en su perspectiva histórica. Estamos convencidos de que sólo mediante la lucha organizada será posible avanzar hacia un verdadero gobierno de lxs trabajadorxs».



Algunas de las propuestas, crear un Sistema Único de Salud, integral, gratuito y de calidad para

todxs lxs habitantes de Moreno, lo que implica la construcción de otro hospital; en Educación el aumento del presupuesto educativo; uso completo Fondo Educativo para mantenimiento y reparación; auditoría del Servicio Alimentario Escolar con control y participación plena de la comunidad educativa: estudiantes, familias, trabajadorxs de la educación; plan de obras, viviendas populares; inmediata recomposición de los salarios municipales.



Pablo Lopardo, primer candidato a concejal y quien encabeza la lista del FIT-U a nivel local, declara que «el PJ de Kicillof y el de Mariel Fernández no son ningún escudo contra Milei: son cómplices y ejecutores del mismo modelo de ajuste. El único escudo real es la movilización popular y el fortalecimiento de la izquierda, que siempre estuvo, está y estará del lado del pueblo trabajador y sus luchas».



Polémico y confrontativo, el concejal del MST habla del modelo local y lo define como «el Movimiento Isabelita de Moreno tiene políticas que van en contra de los intereses de los trabajadores», sin dejar de considerar que «el gobierno de Milei atenta y destruye todos los derechos», pero Lopardo subraya que «los salarios de los municipales son de indigencia, mientras los vecinos /as pasan tasas que están muy por arriba de la inflación y lejos de las posibilidades de pago, por lo tanto ese ajuste de Milei acá en Moreno hay otro ajuste que es el de Mariel que golpea a los sectores mas desprotegidos; ni hablar del escudo que propone Kicillof que se traduce en recomposiciones salariales en cuotas».

