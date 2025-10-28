Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 28 de octubre de 2025

«El Municipio de Moreno demuele la casa de mis hijos»

martes, 28 de octubre de 2025 1 min de lectura

BARRIO LA GLORIA II –

El Juzgado de Faltas a cargo del Dr. Barcala emite la orden de «demolición».



La vivienda que construyeron David y Rosana para sus hijos, esfuerzo de muchos años cuando nacía el barrio La Gloria II. El gobierno derriba la mitad de la vivienda y no compensa nada:

Perderán parte de la construcción porque la justicia acompaña la voluntad política de la gestión que conduce Mariel Fernández: limpiar los cauces de agua, abrir canales (no de diálogo) para evitar la inundación en los barrios populares

