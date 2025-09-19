«El PJ es un sostén fundamental para este gobierno que atenta contra todos los derechos»

La marcha universitaria y una mayoría en el Congreso que levanta las manos para bajar los vetos de Milei. Ya pasó la desdoblada elección bonaerense que puso en línea el liderazgo de Axel Kicillof quien pidió al Presidente de la Nación que «lo llame» para solucionar los graves problemas que tiene la Provincia y el país.



En ese marco de hegemonías, el juego de la partidocracia, el Frente de Izquierda continúa con su incesante llamado a «sostener la lucha en las calles» para terminar con la «era Milei». Hacia octubre lanza una campaña «recordando que la mayoría de candidatos de Fuerza Patria integrando el gobierno de Alberto Fernández.



Desde Moreno y en la voz del actual concejal Pablo Lopardo (MST), «el gobierno nacional ha decidido tirar nafta al fuego con los vetos a las distintas iniciativas que se votaron en el Congreso» y adelantó como enfoque «que vamos a un período de mucha turbulencia, no solo desde lo político sino también en lo económico, señalando que el peronismo o el PJ ha sido un actor principal en sostener el actual gobierno que va contra todos los derechos del pueblo».



