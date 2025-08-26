«El plenario de la juventud del MDF nació de los pibes /as y la dirigencia acompañó»

ELECCIONES 2025 –



La juventud llama a la dirigencia a escuchar. Plenario, palabras que circulan en mesas de trabajo que construyen más de 500 personas, sin lugar a dudas, la juventud presente del Movimiento Derecho al Futuro.



Jornada de sábado y Moreno es sede de la Primera Sección Electoral. Todas las banderas del MDF en Fuerza Patria.

Mica Junco manifiesta la alegría y la esperanza que le produce «ver a cientos de pibes /as de la Primera Sección Electoral que se reúnen para debatir y generar ideas» porque es una instancia que «no se está dando frecuentemente» sostiene la joven que representa la juventud que conforma el MDF Moreno bajo la conducción de Walter Correa.

«Este plenario no nació de la dirigencia sino de los pibes /as, por supuesto que los funcionarios /as que tiene mayores responsabilidades se sumaron a escuchar, y es eso lo que produce la conexión no solo con la juventud sino con las bases, con nosotros, que militamos construyendo desde las bases» declaró Mica Junco como un camino de restaurarión de la política.