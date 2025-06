El saqueo de los dueños y la patriada de los nadies

Desde 1824, Argentina entró en un proceso de particular dependencia. Este presente de cierre de fábricas, despido de trabajadores, represión creciente. La decisión de la justicia como vasallos del poder económico de sacar del juego a la candidata de un partido como el peronista. Más tarde o más temprano llegará la patriada de los nadies.

https://pelotadetrapo.org.ar/el-saqueo-de-los-duenos-y-la-patriada-de-los-nadies



Más tarde o más temprano, esta etapa del país se leerá en los libros de historia como un ciclo medular. Como otros que atravesaron de lleno el dolor, la angustia, el sufrimiento. La democracia, tal como la conocemos en esta versión pos 83, ha dejado tendales de víctimas en crecientes cárceles a cielo abierto, como supo definir Alberto Morlachetti a las villas. Este tiempo en particular, como aquel que nos heredó el menemismo fue modelando definitivamente el concepto de que este modelo es completamente inviable para la sociabilidad humana.



Aquella icónica película de Pino Solanas, Memorias del saqueo (2004) arranca con la voz en off del director diciendo que después de muchos años, cuando el país parecía sumido en la apatía estalló la insurrección. Era la patriada de los nadies. Y hoy, en este presente aciago la apatía no se está quebrando como entonces en un estallido de millones al grito de que se vayan todos sino en pequeñas cápsulas de explosión sectorial de una Argentina que se desangra. A pesar de que el poder reivindique la estabilidad y el orden como logros y repitan frases grandilocuentes que se asemejan (y no es casual) a aquella frase pre-2001 de Domingo Cavallo diciendo que “vendrán como mínimo seis décadas de estabilidad y progreso”.



Escribe en sus redes Martina Kaniuka, columnista de esta agencia de noticias, que “cada 17 horas, desde 1984, un pibe, una piba, son asesinados por `abuso de la violencia institucional´ y, casi siempre, existen ´razones´ y ´argumentos´ que son tolerados y sostenidos para mantener la cohesión y el orden. ´Gatillo fácil´ es el nombre que le han dado a parte del costo que pagamos, cada 17 horas y con la sangre de nuestros pibes, por intentar sostener la ´paz social`. Es el eufemismo que permite simular que, tras la dictadura, algo del pacto pervive y que, a pesar de Julio López, Santiago Maldonado, Tehuel y cada uno de los que se llevaron y nos faltan, todavía existe la ilusión, la esperanza devenida consenso”.



Y concluye Martina que “cuando lo que se torna fácil es la posibilidad de proscribir a la candidata electoral (de un partido como el peronismo) sin ajustarse a la ´ley´; en un contexto donde la judicialización y la represión de manifestantes y militantes que se acercan al Congreso para apoyar a las y los jubilados aumenta cada miércoles, el mensaje es claro: ya no existen eufemismo, ilusión, ni esperanza de pacto democrático alguno”.



Desde el primer empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas que tomó Rivadavia en 1824 con la Baring Brothers de Londres, Argentina entró en un proceso que la ató a los intereses de los ocasionales prestamistas. Estos 201 años de historia nacional evidencian no sólo la particular dependencia de gobiernos y organismos del norte sino además un enriquecimiento feroz de empresarios que ostentan el honor de estar dentro de los más ricos del mundo. Para tener una idea: Marcos Galperin, Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo acumulan unos 20.000 millones de dólares. Algo así como 73 millones y medio de jubilaciones mínimas, por tomar una variable comparativa muy en boga hoy a partir de la extrema vulneración de ese sector poblacional y de la sostenida resistencia, miércoles tras miércoles, en los alrededores del Congreso de la Nación. Ese edificio en el que unos pocos centenares de argentinos cobran 6 ó 9 millones –según la pertenencia a Diputados o a Senadores- para decidir, entre otras cosas, que unos 5 millones y medio de jubilados seguirán cobrando entre 300.000 y 400.000 $ mensuales.



Hay cuentas que no se hacen. Cifras que no se contemplan. Alejandro Bercovich –periodista económico- analiza que habitualmente el déficit fiscal “no incluye, por ejemplo, la exención impositiva que hay para quienes tienen campos en el exterior, que no pagan bienes personales. Los argentinos solventaron durante décadas la expansión de empresas argentinas en el exterior, como el caso de Techint, como el caso de MercadoLibre, con subsidios, con protecciones, también con cuotas que les reservaron del mercado interno”. Que son los héroes de este tiempo.



Hay vidas cuyos cuerpos tienen talladas las angustias y las miserias que padece un enorme océano de argentinos que no tienen acceso a una vivienda, a la salud, a la alimentación, al trabajo en un combo que algunas décadas atrás derivó en la consigna de el hambre es un crimen. Porque el hambre es todo eso y no sólo y estrictamente el trozo de pan sobre la mesa y tiene una categoría criminal cuyos responsables son los verdaderos dueños de los designios de este país. El ocasional inquilino del sillón de Rivadavia, por más que en sus bizarrías y crueldades cotidianas, quiera (hacer) creer que es el dueño de la pelota, en verdad es apenas un obediente súbdito.



La detención de Cristina Fernández de Kirchner no implica ni siquiera mínimamente la victoria de la justicia ante la corrupción. Todo lo contrario. No es más que una clara determinación de los dueños económicos del país, a través de sus vasallos judiciales, de marcar la cancha electoral diciendo quién sí y quién no puede ser representante formal de los argentinos.



2024 y 2025 permiten armar un mapa desolador de fábricas (muchas emblemáticas) que cierran y están –una vez más en la historia- dejando tendales de desocupados sin posibilidad alguna de reinserción. El arribo de los Milei al poder ejecutivo implicó decenas de miles de empleados estatales despedidos con un particular ensañamiento, en los últimos meses, con los trabajadores de la salud y hospitales icónicos como el Garrahan. Ayer hubo 110 despedidos en el Posadas. Con la excusa de que no trabajaban.



Los pueblos tienen sus tiempos y construyen su historia de sometimientos y rebeliones. Habrá que ver –al decir de Solanas en Memorias del saqueo- cuando será el momento y la geografía exacta para la patriada de los nadies.