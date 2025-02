Mauro Millan es un histórico activista del Pueblo Mapuche y lonko de la comunidad Pillan Mahuiza. Frente a la campaña antimapuche y allanamientos arbitrarios en Chubut, denuncia la avanzada represiva del gobernador Ignacio Torres, del gobierno nacional y del Poder Judicial. «Las grandes empresas internacionales son las más beneficiado por las políticas de Milei», afirma.

https://agenciatierraviva.com.ar/el-territorio-es-parte-de-la-vida-pero-gobernantes-y-empresarios-lo-ven-solo-como-un-negocio



Allanamientos violentos sobre cuatro comunidades mapuches de Chubut. Golpes a abuelos y abuelas. Detenciones arbitrarias. Secuestro y destrucción de libros. Destrucción de la radio comunitaria Petü Mongueleiñ. El gobernador Ignacio Torres, en sintonía con Patricia Bullrich, se muestra como un abanderado antimapuche. Mauro Millan es lonko (autoridad política de la comunidad Pillan Mahuiza —una de las comunidades allanadas—) y un histórico activista y organizador del Pueblo Mapuche-Tehuelche. El rol del Poder Judicial y su alianza con las empresas, la RAM y la diversidad del Pueblo Mapuche, los gobiernos y el extractivismo. «La persecución y muerte es porque vienen por el territorio donde vivimos», afirma.



Chubut represiva

—Allanamientos masivos el mismo día, al mismo tiempo, en un contexto de incendios y de acusaciones al Pueblo Mapuche. ¿Qué lectura hace?

—Hace un tiempo era difícil imaginar que el gobernador Ignacio Torres se iba a alinear de una manera tan directa con el mensaje de odio que transmite Javier Milei. Ambos promueven violencia y la direccionan hacia los diferentes sectores que luchamos y que queremos que nuestros derechos no se supriman.



—¿Cómo resume lo que qué pasó?

—Reprimen, avasallan derechos, torturan gente. Pasó con gente anciana. Mi padre fue golpeado, también Isabel Catriman, Gladys Millane, Virgilio Cañio; todos son personas mayores de más de 75 años y ni hablar los niños y niñas. Destruyeron la radio comunitaria Petü Mongueleiñ de El Maitén, se llevaron todo lo que pudieron, rompieron todo. Estamos ante un momento muy complejo para el Pueblo Mapuche.



—¿Por qué?

—Porque desde hace años existe una campaña antimapuche. Como ejemplo, los que está sucediendo en Chubut se basa en una narrativa que tiene un guion de película muy berreta, con una narrativa que hace Torres junto con con Héctor Iturrioz (Ministro de Seguridad) y el procurador Jorge Luis Miquelarena, que carece de un relato verosímil, donde inventan cantidad de cosas sobre el Pueblo Mapuche-Tehuelche que no tienen ninguna relación con la realidad.



Incendios, extractivismo y RIGI



—¿Por qué la campaña contra el Pueblo Mapuche?

—Existen dos aspectos principales, que van juntos. Por un lado, el Pueblo Mapuche Tehuelche está interpelando el RIGI (Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones), es interpelado porque hay un marco de derecho todavía, no han reformado la Constitución, y los derechos indígenas están vigentes. Y les preocupa a Torres, a (Alberto) Weretilneck (gobernador de Río Negro) que las comunidades le pongamos límite desde el aspecto jurídico-judicial que debiera favorecer a las comunidades indígenas.



—¿Y el segundo aspecto?

—Nuestra permanencia en los territorios. No quieren que la gente viva en los territorios, porque hoy esas áreas están en un catálogo ofertado a millonarios kataríes, de los Emiratos Árabes, a los Benetton, a los Lewis, al empresariado internacional que es el más beneficiado de estas políticas que implementa el gobierno nacional. Y en ese plan, los pueblos indígenas somos un impedimento.



—Aunque también se los acusa de provocar incendios.

—Mirá vos… quienes defendemos el territorio, quienes dejamos la vida por la tierra, que basamos nuestros principios de vida, filosófico, espiritual, ideológico, donde el territorio es nuestro pilar, lo primero en nuestro principio como pueblo, que incluye defender la vida, cuidar y proteger la naturaleza. ¿Cómo nosotros vamos a iniciar incendios? Es un delirio orquestado por esa narrativa de los poderosos.



—¿Qué opina de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)? Donde suelen recaer las denuncias de los gobiernos y algunos medios de comunicación porteños.

—Nos quieren asociar a una persona que tiene un mensaje que le es melodioso a la derecha represora. ¿Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de una persona que la refritan todo el tiempo para hablar y decir cosas que no representan en lo absoluto al gran Pueblo Nación Mapuche? Si nosotros nos guiáramos por esos parámetros tendríamos que sentenciar a toda la Argentina de racista, homofóbica, de represiva por lo que dicen personajes como Milei o Torres o Bullrich.



—En algunas notas menciona que se «experimenta» con el Pueblo Mapuche

—Claro que están experimentando con el Pueblo Mapuche en un contexto donde, desde el mismo Gobierno, dejaron trascender una encuesta en la que dicen que al 50 por ciento de la población no le importa la democracia, que sí le importa la economía. Entonces, ¿qué mejor laboratorio que experimentar la represión estatal con un sector que ellos consideran una minoría? En el allanamiento en nuestra comunidadd, Pillan Mahuiza, se llevaron libros, golpearon a ancianos, torturaron… hace recordar a momentos de la dictadura militar. Están experimentando con nosotros, mañana lo harán con otros sectores. Quieren ver gente presa, quieren demostrar que el estado de terror se puede implantar y que todo aquel que se atreva a interpelarlos puede ser castigado. Estos personajes que hoy transitoriamente gobiernan empiezan con nosotros, van a seguir con otros, con todos los que se opongan a este proyecto político autoritario.



La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la diversidad de un pueblo



—En las radios de las grandes ciudades, y también muchos políticos, suelen englobar «los mapuches» como algo uniforme. Aunque toda persona que conozca a dos comunidades sabe que hay gran diversidad.

—El Pueblo Mapuche siempre tuvo multiplicidad de expresiones, históricamente, inclusive en el momento en que los Estados invaden los territorios tanto del otro lado de la cordillera como de este lado. Esa multiplicidad se ha mantenido, pero sin embargo en estos últimos tiempos han surgido expresiones que tienen declaraciones que, primero, no son representativas del Pueblo Mapuche en su totalidad. Las comunidades y organizaciones que hemos luchado prácticamente desde la recuperación de la democracia, más de cuatro décadas, hemos mantenido un proceso de convicción y de lucha también basada en la interpelación del derecho que establece Argentina con el compromiso de cumplirlos. Interpelamos permanentemente la desidia estatal, interpelamos también el hecho de que a nosotros nos invaden las multinacionales para quedarse con nuestros territorios, los grandes latifundios. Eso es una lucha de derecho constituido y emanado también por los propias propias normativas que el Estado decidió cumplir.



—Se entiende que habla de la RAM o del Lof Cushamen. Y al mismo tiempo muchos desconocen o desoyen que hay organizaciones mapuches que llevan décadas en el territorio.

—El proceso de organizarnos lleva muchas décadas en nuestro territorio. E incluye el ejercer nuestra propia espiritualidad, cultura, nuestra propia economía. Es básicamente un derecho, no solo un derecho humano, un derecho fundamental que está avalado por prácticamente todas las naciones del planeta. Marcando ese punto de partida, ¿nosotros nos tenemos que hacer cargo de supuestas organizaciones que están fundamentalmente en la narrativa de personajes como Patricia Bullrich? Es un discurso que no nos representa en lo absoluto, no mueve el amperímetro del pensamiento que tenemos como Mapuche Tehuelche. Y son dichos que están reforzados y alimentados por el poder político. Personajes como Bullrich y Torres vienen narrando la existencia de la RAM como una organización terrorista solo por el hecho de que un personaje vocifera permanentemente en los medios y esos medios están atentos a replicar lo que dice, como son los casos de Infobae, Clarín y La Nación, que son diarios afines a este proyecto que ha impulsado Milei, que tiene como una pata principal el RIGI, y que tiene que ver con el avance sobre los territorios.



Poder Judicial, gobiernos y territorios



—¿El fondo del a represión y judicialización son los territorios?

—Hay que dejar claro que quieren los territorios. Y al mismo tiempo decir que nosotros, los pueblos originarios, tenemos una porción muy pequeña de los que nos pertenece. Acá en la Patagonia se nos arrebató casi la totalidad de las tierras, la gran mayoría para favorecer a los latifundios. Nosotros fuimos desplazados a la parte más difícil para prosperar como sociedad, pero sin embargo en esos territorios hay recursos que dicen ellos que van a explotar. Entonces, el plan de demonizar al Pueblo Mapuche tiene directa relación con volver a arrebatarnos los territorios. Ya lo hizo Macri y Bullrich con el asesinato de Rafael Nahuel. No tienen empacho en matar. No les interesan nuestros derechos ni mucho menos nuestro posicionamiento político, ideológico y espiritual como pueblo. Es más, como vamos a seguir defendiendo el territorio, sabemos que ellos, la derecha racista, apelan a la persecución, tortura, muerte y desplazamientos porque vienen por el territorio donde vivimos.



—Los pueblos indígenas de Argentina tienen muchas leyes y hasta tratados internacionales de derechos humanos en su favor. ¿Qué rol juega el Poder Judicial?

—El estado de derecho está vulnerable. El Estado constitucional está siendo dejado de lado y hay una clara complicidad de jueces y fiscales que están básicamente vinculados, no solo ideológicamente, sino también empresarialmente con la derecha más rancia y con las grandes empresas. En Patagonia es muy evidente y supongo que a lo largo del país debe estar sucediendo lo mismo. Acá padecemos muchos a jueces como Jorge Criado, un racista, supremacista que es parte activa del plan avanzar sobre los pueblos originarios.



—¿Y el gobierno provincial?

—El gobierno de Chubut se alineó con Milei. Las provincias se han alineado a este plan. Todos ellos debiera dar explicaciones por el desastre que están provocando en el país. Su ambición es perpetuarse como una élite que decida para siempre lo que tenemos que hacer, pero sabemos que nunca es perpetuo el poder.



—Ustedes recorrieron hace pocos días los 800 kilómetros por el río Chubut, que atraviesa la provincia de oeste a este, en reuniones con las comunidades de cada región. Es la segunda vez que lo hacen. ¿Qué observaron?

—Vimos mucha pobreza. Esa es la política que está implementando Milei y que multiplica Torres. Pobreza y desidia estatal. No se cumplen los derechos elementales que tiene que tener una familia para vivir en esta parte del mundo. No hay agua, no hay luz, gas. Todo se precarizó. Es parte de este proyecto de despoblamiento. Por el contrario, los gobiernos ofrecen todas las comodidades posibles a las empresas extractivistas, grandes corporaciones que hasta se quedan con las nacientes de las aguas. Hay una enorme diferencia, nosotros vemos el territorio como parte de la vida, pero gobernantes y empresarios solo lo ven como un negocio.