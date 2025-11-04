«El triunfo de octubre es una victoria mas de Macri, Santilli, del PRO»

El acuerdo entre Ramón Vera Chávez, líder de LLA, constructor de la nueva oposición, y Leonardo Cóppola, dirigente del PRO, contempla traducciones electorales y resultados políticos. El actual funcionario de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con representación en dos órganos: María Selva Aguilar, Concejo Deliberante, y Carla Santa María, consejera escolar que obtuvo la reelección el pasado 7 de septiembre.

Docente de carrera, militante de la causa PRO, definida antikichnerista y no antiperonista, sostendrá en ese órgano descentralizado de la Provincia de Buenos Aires la política del gobierno nacional que, a la luz de los últimos movimientos, absorbe el color amarillo ungiendo como Ministro del Interior a Diego Santilli.



Carla Santa María acepta una charla en la que ratifica que «el Consejo Escolar tiene pocas funciones» y que el «oficialismo no comparte información institucional», que el «estado de las escuelas de Moreno es lamentable, sin que la situación amerite exigencias de los gremios que antes (gobierno de Vidal) estaban en la calle».



Como dato político la reelegida consejera escolar no tuvo dudas en afirmar que la victoria el pasado 26 de octubre «es un triunfo más de Macri, Santilli, del PRO» porque la mayoría de la sociedad «no quiere más kirchnerismo».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: