Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 25 de septiembre de 2025

El XXVII Congreso de la Red Argentina de Carreras de Comunicación y Periodismo en la UNM

jueves, 25 de septiembre de 2025 1 min de lectura

Tres jornadas, 25, 26 y 27 de septiembre. Delegaciones de todo el país, ocho conferencias, presentaciones de libros y una muestra federal audiovisual el sábado. La comunicación como herramienta para el fortalecimiento de la democracia.


programaredcomDescarga


Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno trabajaron un spot que comunica la importancia y trascendencia del XXVII Congreso de la Red Argentina de Carreras de Comunicación y Periodismo en la UNM:


