

Una inversión de 1400 millones de pesos, ¿resolvió el grave problema de infraestructura en las escuelas de Moreno?



Carlos Lana, consejero escolar de JxC no tiene duda en responder que «el nuevo Consejo Escolar no sirve para nada, podría ser una galería de arte», incorporando un aspecto de pura funcionalidad: «El Servicio Alimentario Escolar y las obras importantes las administra el municipio, con lo cual o hay que cerrar el Consejo Escolar o con dos oficinas alcanza para que funcione».



Una de las particularidades de Lana, en ejercicio de su cargo, es visitar las escuelas y hablar con las autoridades porque él es un hombre de la docencia. Cada año edifica una radiografía del «fracaso», lo irrecuperable: en este año se perdieron más de 120 mil horas de clases solo en el Nivel Secundario.



El consejero escolar aborda el gran dilema de la revolución tecnológica, «el uso de IA ya se aplica desde el año pasado en escuelas privadas y confesionales, al mismo tiempo que en Moreno las instituciones educativas carecen de servicio de internet o sufren suspensión de clases o matrículas que siguen rotando, esto es el fracaso del que hablo», concluye Carlos Lana.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



