Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

viernes, 22 de agosto de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

«En la Provincia vamos a frenar la decadencia que produce este modelo populista, kirchnerista, empobrecedor»

viernes, 22 de agosto de 2025 2 min de lectura


ELECCIONES 2025 –


Es el Intendente de Tres de Febrero, candidato a senador provincial y aspirante a la gobernación en 2027. Diego Valenzuela estuvo ayer en Moreno compartiendo jornada de campaña electoral con las /os representantes de la lista local de La Libertad Avanza, la fuerza que en nuestro distrito conduce Ramón Vera Chávez.


Confiado y abierto a receptar inquietudes y preguntas propias del acontecimiento electoral, Valenzuela exhibió sintonía fina con la propuesta presidencial de Javier Milei. Por conocer el Conurbano, al ser Alcalde, su análisis de los tributos o asfixia económica municipal le permite mostrar el modelo de «promover la inversión privada más que la recaudación imprescindible». Por supuesto que lanzó críticas a la gestión de Axel Kicillof en tres ejes básicos: seguridad, educación y seguridad.


El primer candidato a senador bonaerense por la Primera Sección Electoral no desconoció la abstención como fenómeno de resistencia y rechazo a toda la clase política. Habló del «escudo de Kicillof» y de «la motosierra que hay que aplicar en la Provincia de Buenos Aires»:

Entrevista en Desalambrar Tv:

MÁS HISTORIAS

“Milei no cree en la obra pública y no financia absolutamente nada para Moreno ni para la Provincia»

El Senado sancionó la emergencia en pediatría

«El gobierno de Mariel promete amor y los trabajadoras municipales nos cagamos de hambre»

Te pueden interesar

Olor a coimas, el Jefe Karina en la mira

Prisión perpetua para el hombre de la visera rosa, acusado del femicidio de Susana Cáceres en Ituzaingó

Trabajo, formación, el escudo de Correa y Kicillof en Moreno

Moreno presentó el primer Registro y Censo local de la Economía Popular