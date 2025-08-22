«En la Provincia vamos a frenar la decadencia que produce este modelo populista, kirchnerista, empobrecedor»



ELECCIONES 2025 –



Es el Intendente de Tres de Febrero, candidato a senador provincial y aspirante a la gobernación en 2027. Diego Valenzuela estuvo ayer en Moreno compartiendo jornada de campaña electoral con las /os representantes de la lista local de La Libertad Avanza, la fuerza que en nuestro distrito conduce Ramón Vera Chávez.



Confiado y abierto a receptar inquietudes y preguntas propias del acontecimiento electoral, Valenzuela exhibió sintonía fina con la propuesta presidencial de Javier Milei. Por conocer el Conurbano, al ser Alcalde, su análisis de los tributos o asfixia económica municipal le permite mostrar el modelo de «promover la inversión privada más que la recaudación imprescindible». Por supuesto que lanzó críticas a la gestión de Axel Kicillof en tres ejes básicos: seguridad, educación y seguridad.



El primer candidato a senador bonaerense por la Primera Sección Electoral no desconoció la abstención como fenómeno de resistencia y rechazo a toda la clase política. Habló del «escudo de Kicillof» y de «la motosierra que hay que aplicar en la Provincia de Buenos Aires»:

Entrevista en Desalambrar Tv: