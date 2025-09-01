«En Moreno elegimos nosotros, tu Municipio, tu decisión»

ELECCIONES 2025 –



La lista sábana es más corta, boleta de papel con dos cuerpos. Esto es el desdoblamiento y aplica en cada sección de la Provincia de Buenos Aires.



En Moreno la Alianza Nuevos Aires lleva solo un cuerpo, el de concejales /as y consejeros /as escolares, pero esta fuerza cuenta con representación parlamentaria, los legisladores de Unión, Renovación y Fe, Gustavo Cuervo y Fabián Luayza, la intendenta radical de Adolfo Gonzáles Cháves, Lucía Gómez, y el conocido abogado Mauricio D’Alessandro que tuvo mandato en el período 2011 – 2015 y quiere volver representando a la Tercera Sección Electoral.



La apuesta política cuenta con un diseño de comunicación que alcanzó una puesta en escena sorprendente al presentar la lista nacional (elecciones de octubre). Se utilizaron drones para dibujar en el cielo el nombre del partido.







El rasgo que caracteriza la iniciativa queda situado en «darle fuerza al interior de la Provincia», proponiendo salir de las secciones electorales y pasar a áreas delimitadas por la identidad económica y/o productiva.



Con este paraguas Nuevos Aires juega en Moreno. El abogado penalista Héctor Rodríguez encabeza la lista de concejales que utilizó un código QR para conectar con las demandas vecinales. Ese insumo pensado en clave de participación le permite a Rodríguez, habitante de Moreno, confirmar las problemáticas o deficiencias estructurales que se naturalizan con el tiempo: seguridad, infraestructura urbana (agua, cloacas), educación. El candidato a concejal acepta el desafío de la «incomodidad que presupone ser aspirante a un cargo público» pero acentúa que «participa en la disputa como hombre de trabajo» que no busca vivir de la política sino ser «la representación real de los vecinos y cambiar la vida de los morenenses»



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



