En Moreno: Fuerza Patria 49 por ciento; LLA con un 33 por ciento y una diputada nacional

ELECCIONES 2025 –

La tendencia que publicamos a las 19:30 horas tiene confirmación en el sitio oficial. La estructura que lidera Ramón Vera Chávez en Moreno no solo obtiene más de 3 puntos respecto al pasado 7 de septiembre sino que consagra a Andrea Vera como diputada nacional, un hecho histórico.









Fuerza Patria bajó casi cinco puntos con respecto a la elección bonaerense y local que fortaleció el bloque de concejales /as del «marielismo».