«En Moreno la mitad del peronismo es violeta, es muy raro»

Su análisis como Presidenta de la Unión Cívica Radical de Moreno no está exento de autocrítica hacia la conducción nacional del partido. Mabel Kuczma admite que la estructura distrital es «chica» pero sostiene la apertura de las puertas (del Comité) porque hay que recuperar protagonismo e incidir en la política local.



«Pasaron demasiadas cosas de octubre hasta hoy, tenemos un empoderamiento del partido gobernante, algo inesperado si observamos lo que sucedido en la elección bonaerense de septiembre, quiero decir, que fue inesperado que país se pinte de violeta», asegura en su opinión la Presidente de la UCR Moreno y lanza un título para el debate: «En Moreno la mitad del peronismo es violeta porque todos conocemos que el «Nene» Vera viene del peronismo, todos lo sabemos. Si de esa mano aparecen concejales, diputados, bueno hay que pensar que nadie cambia de idea de un día para otro. Si lo que queremos es hacer un análisis honesto y pragmático de cuál es la realidad de Moreno, debemos señalar que estamos gobernados directamente por todo un un staff peronista».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



