«En Moreno se arman barrios sin estructura y dejan a los vecinos en lugares inhabitables»

Inicio de la semana final, cuatro días para una campaña electoral desdoblada, con poco clima y cargada de incertidumbre. SOMOS Buenos Aires es una de las fuerzas que dispone de la voluntad y compromiso de intentar «romper en algo la virulenta polarización» que propone Fuerza Patria y La Libertad Avanza. En local se renuevan la mitad de las bancas en el Concejo Deliberante (12) y el 50 por ciento de los escaños en el Consejo Escolar (5).



Como cabeza de lista de concejales /as de Somos Buenos Aires está Hugo Romero, chofer de la empresa La Perlita. Quiere estar en la banca cuando se discuta el nuevo pliego del transporte público, tema central para Mariel Fernández que lanzó el último spot de campaña solicitando que voten su lista y así garantizar el fin del monopolio La Perlita.



Es interesante escuchar la opinión de Romero sobre el servicio actual, la precaria urbanización, el sentir de la gran familia de trabajadores – choferes y el impacto negativo que pueden tener los mejorados asfálticos si la obra desatiende los niveles básicos.



Mabel Kuczma, presidenta de la UCR de Moreno, en el segundo lugar de la propuesta, aporta su saber en materia sanitaria tras una vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Lo que posee o no tienen las unidades sanitarias que son competencia directa del Municipio. Habla de las fachadas mejoradas y la falta de profesionales; plantea que ordenar la salud no es imposible solo contar con una planificación.



Mariana López, a la cabeza del Partido Socialista de Moreno, licenciada en Trabajo Social, desarrolla un tema urgente: salud mental. El Presupuesto local como herramienta a discutir para definir prioridades, observar los gastos y exigir transparencia.

