«En tiempos de democracia hackeada la función de los medios es muy importante»

Jornadas de Comunicación Social en la UNM, comienzo del XXVII Congreso nacional de Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo.



El licenciado Alejandro Robba, VIcerrector de la casa de altos estudios, sostuvo que «en tiempos donde la democracia está hackeada la democratización de los medios es importante porque hablamos del poder de las empresas de comunicación, que muchas veces no dan la información correcta y no democratizan la información».

Robba recordó la Ley de Medios: «En la Argentina hubo ese gran proyecto que la justicia paró, hay que recuperarlo porque es una herramienta para la democracia»



