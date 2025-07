Encuesta: Mariel Fernández dentro del Top Ten

La fuente es la empresa que dirige el sociólogo Roberto “Tito” Bacman. La consultora CEOP – LATAM realizó una encuesta por muestreo probabilístico (on line), cuestionario estructurado, entre el 10 y 20 de julio. El trabajo presenta 400 casos en 25 municipios y 500 solo en La Matanza. Es claro el informe en su título LOS INTENDENTES DEL CONURBANO BONAERENSE EN EL CENTRO DE LA ESCENA.



El poder de los /as Intendentes /as serán puesto a prueba en la elección del 7 de septiembre. Allí está el enfoque de «Tito» Bacman: «En un contexto caracterizado por la crisis de representatividad y la desafección hacia el sistema político tradicional, los intendentes constituyen una figura política particular. La medición de la imagen pública de estos dirigentes lo confirma: en la gran mayoría de los casos, los intendentes del conurbano gozan de una imagen considerablemente más favorable que la dirigencia nacional«.



Al igual que CB Consultora, el análisis de CEOP LATAM divide en tres partes a los 25 municipios.



La Capitana de Moreno se encuentra en 5° puesto, por arriba de Soledad Martínez la Alcaldesa de Vicente López. La tercer mujer que gobierna un municipio, Mayra Mendoza en Quilmes, aparece en el último segmento, puesto 16 para una de las grandes figuras de La Cámpora.



En la muestra Mariel Fernández obtiene un 56,8 por ciento de imagen POSITIVA y un 40, 7 por ciento de negativa.