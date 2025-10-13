ESPUNM, inscripción abierta a la educación pública, digna y de calidad

Desde hoy y hasta el 31 de octubre la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno abrirá la preinscripción online al 1er año del ciclo lectivo 2026 desde el 13 hasta el 31 de octubre, para sus dos orientaciones, Bachillerato en Economía y Administración; Tecnicatura en Informática Profesional y Personal.



Será la sexta cohorte desde el inicio de la ESPUNM en un plan de emergencia edilicio que continuará hasta que la política o la justicia resuelva restituir la tierra que usuró el gobierno de Mariel Fernández para construir el Consejo Escolar. Es decir, la convocatoria es el marco del Plan para la continuidad pedagógica 2025-2028 de la ESPUNM en la emergencia edilicia.



Esta instancia de preinscripción será exclusivamente para 1er año y las vacantes efectivas se asignarán mediante la modalidad de sorteo, que se realizará a partir de una distribución equitativa por género y en proporción a la población de las 6 localidades de Moreno.



Aún con los obstáculos impuestos por el Municipio, junto a la inacción y/o complicidad de Provincia de Buenos Aires, limitada por el espacio físico y la falta de presupuesto, la ESPUNM sigue creciendo y solifidica la educación digna, pública y de calidad.



Entrevista con el Director Claudio Fardelli: