ESPUNM: La Provincia advierte al Municipio sobre el caso Consejo Escolar

La única lucha que se termina es la que se abandona. Hasta hoy no hay indicios que la batalla que impuso el Municipio de Moreno a la Universidad Nacional de Moreno concluya. Las autoridades de la Casa de altos estudios aguardan el despertar de la justicia, que el Juez de San Martín «abra la causa a prueba» ya vencidos todos los plazos en la causa que debe resolver que parte en conflicto es la propietaria del predio que «usurpó el gobierno municipal para construir allí el nuevo Consejo Escolar que fue inaugurado oficialmente por la Intendenta» y que contó con la presencia de la Inspectora Karina Ramírez, funcionaria que depende de la cartera de Alberto Sileoni.



Mediante un comunicado de prensa, las autoridades de la ESPUNM informan a la comunidad la respuesta que entregó al Director General de Escuelas al Rector de la UNM Hugo Andrade.



Son dos líneas definidas que no condenan ni avalan el accionar de Mariel Fernández pero sí es una toma de distancia de la gestión Kicillof:



1- Sileoni desconoce el traslado de las autoridades del Consejo Escolar al inmueble en cuestión, siendo la misma «una decisión inconsulta con esta superioridad (Dirección General de Escuelas).

2- “No existe ninguna expresión de voluntad por nuestra parte para la construcción de ningún edificio en el inmueble que es objeto de disputa legal”.

La Provincia no quiere construir nada en el predio que está en litigio pero el Municipio quiere seguir edificando, lo que se traduce en uso de recursos del Fondo Educativo que buscan sepultar el proyecto del nodo Tecnológico ITUNM – ESPUNM.



Si bien en la respuesta de Sileoni yace el compromiso del acta -convenio del 2020, es interesante destacar el anuncio de la UNM que informa la posibilidad de salir de ese acuerdo (pasaron cinco años y la Provincia no avanzó en NADA) y exigir la restitución del edificio en el que hoy funciona la Secundaria N° 37: «…considerando agotada la posibilidad de la intercesión de las autoridades provinciales para lograr una solución político-institucional de esta controversia, y dado el permanente agravamiento de la situación en que nos hallamos, habíamos solicitado formalmente al Sr. Gobernador dejar sin efecto la cooperación que hemos venido sosteniendo con la provincia desde 2020 al ceder en uso nuestro edificio; dado el nulo avance en lo que respecta a los compromisos asumidos por la provincia y el proceder sin freno alguno de la MUNICIPALIDAD con la coronación de su obra y las nuevas que anunció realizar para consumar su despojo, prolongado indefinidamente esta situación; lo que ha obligado a la UNIVERSIDAD desde el 2022 a disminuir las nuevas vacantes de la ESPUNM, a reducir y desdoblar la jornada educativa, a suprimir actividades, finalmente alterando el proyecto educativo que la gestó para que al menos pueda seguir funcionando en estas condiciones cada vez mas inadmisibles. A tenor de lo expuesto, hacemos saber a la comunidad que la UNIVERSIDAD se apresta a coordinar dicha reunión, tantas veces solicitada, y procurar una solución administrativa, sobre la base de: requerir a las autoridades provinciales que arbitren las medidas que correspondan para retrotraer la mudanza ilegal de sus funcionarios y evitar el daño irreparable que ello implica, como así también, y que sostengan su rechazo a la realización de cualquier otra obra nueva dentro del mismo mediante las medidas que mejor convengan, a fin de evitar la consumación del despojo del inmueble y el impedimento de nuestro proyecto educativo. Por último, en mérito a la continuidad del acuerdo suscrito y prorrogado, repactar las condiciones, plazos y términos sobre bases concretas que garanticen la continuidad pedagógica de ambas comunidades educativas, conforme el ánimo de los compromisos asumidos por todas las partes en diciembre de 2020″.



A este mensaje compromiso se antecede una expresión de voluntad de Sileoni, una palabra empeñada que procurará sentar en una mesa a las partes, algo que la Intendenta rechazó en el año 2023:



«Se ha instado a las autoridades territoriales a que se abstengan de realizar acciones que puedan perjudicar el comodato vigente entre las partes; se están realizando todas y cada una de las acciones necesarias para la relocalización del establecimiento educativo”, concluyendo y por primera vez en procurar “conciliar mediante el diálogo interinstitucional, en tanto es el modo más apropiado para la superación de los conflictos y resoluciones de las necesidades educativas”, invitando a la UNM a coordinar una “reunión que nos permita aunar criterios y dar una solución amistosa a esta controversia”.