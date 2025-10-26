Walter Correa el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, líder del Movimiento Derecho al Futuro en Moreno, emite el sufragio y prepara su viaje a la ciudad de La Plata para estar al lado del gobernador Axel Kicillof.

«Lo que se juega es mucho en esta elección, por el contexto que vive el país» inicia Correa su primer respuesta que lleva una carga adicional: «A 41 años de democracia podemos reafirmar ante los hechos que hay una intervención de la soberanía monetaria de la República Argentina, hay una invasión del JP Morgan, de la timba financiera internacional, por lo que esta elección lleva a definir si somos colonia o vamos a luchar por la patria».



¿Mañana arranca otra etapa, más allá del freno o continuidad?



Creo que en el transcurso de esta jornada el pueblo trabajador se va a manifestar en forma positiva y patriótica, como ocurrió el pasado 7 de septiembre dándole a Axel Kicillof una victoria en términos electorales y estratégicos porque se ganó una elección de medio término después de 20 años. Esa esperanza y futuro se ratificará en el día de hoy.