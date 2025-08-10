«Estamos listos para la batalla y vamos a ganarle a Milei que es un enemigo del pueblo»

ELECCIONES 2025 –
El legendario Alberto «Chico» Fraiz, conductor de la agrupación peronista Hugo del Carril, evalúa la circunstancia política que envuelve a las dos elecciones legislativas, septiembre y octubre. Destaca que «se alcanzó una unidad electoral» pero al mismo tiempo considera que «tal vez el peronismo no lleve a los mejores candidatos», un ejercicio de autocrítica que Fraiz propugna desde hace años.
De lo que no tiene dudas el histórico dirigente peronista es que «Milei es el enemigo» y Fuerza Patria es la única coalición que puede vencer al libertario, frenar la motosierra e iniciar el camino para recuperar el gobierno nacional en 2027:
