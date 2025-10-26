«Este día puede marcar un antes y un después, ojalá que sea para el bien de la República»

ELECCIONES 2025 –



En la escuela 15 del barrio Aguaribay, localidad de Francisco Álvarez, el líder del Frente Renovador Moreno, emite el sufragio.



Damián Contreras, que estuvo acompañado por su nieta (Renata), dejó comentarios políticos referidos a la jornada comicial y el día después de las elecciones.



En primer orden Contreras destacó la voluntad «de cumplir con el deber cívico que permite afianzar la democracia» en el particular momento que vive el país porque el resultado «puede marcar un antes y un después, que ojalá sea por el bien de la República Argentina» manifestó a Desalambrar el conductor del FR en nuestro distrito.