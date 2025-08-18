Expone a Marcelo Cosme por maltrato y desprecio laboral



Norma Pulido trabajó más de una década en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno y necesitó algunos meses para salir de la angustia, depresión, decepción y, ahora, solicita un espacio para contar el modo y la forma en que «fue echada por el Secretario General Marcelo Cosme» que desistió de buscar un final decoroso, marcado por el respeto después de doce años de trabajo.



Norma llevó su historia a la Subdelegación del Ministerio de Trabajo (sede Moreno) con el propósito de dejar asentado el «maltrato y violencia sindical». El fin que hoy persigue la trabajadora municipal reviste un carácter: exponer a las autoridades que hacia afuera portan el relato de defensa por y hacia los /as trabajadores /as pero adentro ejecutan una política contraria al compromiso público.



En forma clara y expresiva, Norma habla de Marcelo Cosme: «Después de tantos años no le importó nada, no le importó la palabra compañero /a que supuestamente significaba mucho. Todavía no me llamaron de la Subdelegación de Trabajo pero me preguntaron si quería volver al (gremio) y les respondí que No porque no quiero mas maltrato, mas desprecio, que no me vean, aún cuando pasaron meses y él no estaba».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



