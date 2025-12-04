

Un apellido fuerte en la política local, provincial y nacional. Ramón Vera Chávez es el conductor de La Libertad Avanza en Moreno, diputado bonaerense, el hombre que trajo a Javier Milei a Moreno para el cierre de la campaña electoral de septiembre.



Andrea Vera inició su camino, por supuesto al lado de su padre, pero reservando cierta autonomía y vuelo propio.



Las negociaciones internas la ubicaron en la lista de diputados nacionales representando a la Provincia de Buenos Aires. La sorprendente elección de LLA respecto a lo obtenido en septiembre (comicios bonaerenses), la dejaron a la ex candidata a Intendenta con una banca en el Congreso de la Nación Argentina.



Ayer, día de juras y juramentos, la doctora Andrea Vera extendió su mano derecha sobre la Constitución Nacional para asumir el cargo que le otorgó el pueblo bonaerense. En sus redes sociales escribió «tuve el honor de prometer mi compromiso como Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Desde La Libertad Avanza, inicio una etapa que exige dedicación, seriedad y compromiso con las tareas que me han sido confiadas por cada uno de los bonaerenses, y por el Presidente de la Nación, Javier Milei. @javiermilei».











La joven figura de LLA asume la vocación de «acompañar todas las medidas que el gobierno necesite para que Argentina vuelva a ser grande otra vez», expresa Andrea Vera quien cierra el primer mensaje como diputada nacional: «Guardaré este día en mi corazón, rememorando cada paso dado y todo el esfuerzo realizado, sabiendo que valió la pena y que haré todo lo necesario para rendir honor a mi labor en el Congreso de la Nación Argentina».

¡VIVA LA LIBERTAD, Carajo!