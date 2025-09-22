Jorge Taiana junto a Mariel, eventos locales y campaña nacional

TEXTO GACETILLA OFICIAL –
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández junto al candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, recorrieron la 23° Fiesta Provincial del Plantín Floral que tiene lugar en la Plaza Dr. Buján, de Paso del Rey. Allí visitaron los stands de productoras y productores locales y compartieron con las vecinas y vecinos que se acercaron.
El evento, que se extenderá hasta el martes 23 de septiembre de 12 a 20 horas, ofrece exposición y venta de plantas y flores, talleres y charlas abiertas al público, sorteos y espectáculos en vivo. Cada edición convoca a familias y visitantes que disfrutan de la riqueza de la floricultura local, una de las actividades productivas más importantes de la región y que convierte al partido en Capital Provincial del Plantín Floral.
Durante la recorrida, la jefa comunal, destacó el rol de las y los productores y expresó: “Junto a Jorge Taiana recorrimos los stands con distintas propuestas y visitamos a los productores. En Moreno alrededor de 500 familias dependen de la floricultura como actividad económica. Por eso, a pesar del contexto de crisis llevamos adelante, un año más, esta tradicional fiesta que forma parte de nuestra identidad y que contribuye a fortalecer y sostener esta actividad. Gracias a todas y todos los productores por el esfuerzo y trabajo”.
En esta edición, de la que participan alrededor de 40 productoras y productores locales, se inauguró un sendero de especies nativas en la Plaza Dr. Buján. La programación incluye más de 15 charlas y talleres de información y conocimiento específico sobre la riqueza de la floricultura local, cuatro recorridas por el circuito peatonal, muestras de guardaparques, sorteos y stands institucionales.
El distrito de Moreno es el mayor productor del país y concentra el 40% de la producción de la provincia de Buenos Aires, lo que reafirma su papel central en la actividad florícola.
Asimismo, Fernández y Taiana también presenciaron la séptima edición del Festival Urbano de Moreno, (FU 2025) que convocó a más de 30 mil personas quienes disfrutaron de artistas y bandas reconocidas tanto a nivel nacional como local.
Con este tipo de celebraciones, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la producción local, la promoción de la economía morenense y el fortalecimiento de la identidad cultural y provincial.
