Juntos la Universidad, el Municipio y la industria… en Almirante Brown

Página 12 publica una nota – informe con un título destacado: «Un triángulo productivo contra la motosierra». Resulta importantísimo la bajada porque, con datos aportados por el Municipio de Almirante Brown, uno de cada tres pasantes universitarios son formalizados en el Parque Industrial local.

«En el actual contexto de ajuste por parte del Gobierno Nacional bajo la gestión de Javier Milei, que incluye la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Municipio de Almirante Brown logró contrarrestar algunos de los efectos adversos en el sector productivo a través de una sólida articulación con la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y las empresas del Parque Industrial del distrito formando un triángulo productivo contra la motosierra social. Funcionarios de las tres patas aseguran que el esfuerzo conjunto no solo permitió optimizar el desarrollo profesional de los jóvenes. También potenció la inclusión laboral en las industrias locales, especialmente en el ámbito de las pymes. El Parque Industrial de Burzaco, con más de 565 hectáreas y alrededor de 300 empresas, de las cuales el 95 por ciento son pymes, es uno de los motores principales de la economía en Almirante Brown. Actualmente genera 14.000 empleos directos y 24.000 empleos indirectos, según datos proporcionados por Federico Sassone, secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional del municipio. Estas cifras reflejan la importancia del parque como espacio para el crecimiento económico y la generación de oportunidades laborales, pese a los constantes ataques por parte del Gobierno nacional contra la industria».

En Moreno existen los mismos actores pero no hay triángulo u otra figura geométrica que vincule. Sin temor a equivocación alguna son perpendiculares que atraviesan línea inimaginables. En una instancia de mayor exposición y postura crítica hacia el gobierno de Mariel Fernández, el Rector de la UNM, Hugo Andrade, comparte la opinión política en sus redes sociales donde explica la acumulación de causas o hechos que des vinculan la UNM de la Municipalidad: » Comparto esta nota que da cuenta de una experiencia que no hemos podido realizar en nuestro territorio, aún cuando habíamos recibido en comodato y proyectado el Centro I+D+i en el Parque Industrial Municipal Moreno I en 2015, para brindar asesoramiento y capacitación al sector y articular servicios técnicos y de investigación y desarrollo que pudieran contribuir a mejorar las cadenas de valor, la competitividad y el desarrollo sustentable en Moreno. Ese proyecto, aún con compromiso de financiamiento de agencias de desarrollo científico-técnico no pudo materializarse por la falta de acompañamiento del Municipio para que pudiéramos llevarlo adelante. Del mismo modo que el Proyecto UNM-TEC en nuestro propio predio, el cual reúne a la ESPUNM, el ITUNM y el NODO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA (GETEC-UNM) que no obstante hemos puesto en marcha en forma limitada hasta que podamos localizarlo en instalaciones especificas apropiadas en el predio que se encuentra en juicio por su titularidad, para poder allí desplegar sus laboratorios e instalaciones en forma plena, como así también, a nuestro CENTRO UNIVERSITARIO PYME (CUP-UNM). Felicitamos al Municipio de Almirante Brown, a la Universidad Nacional de Almirante Brown y a la comunidad productiva local por organizar un verdadero ecosistema de innovación y desarrollo para más trabajo, producción y futuro para su pueblo, anteponiendo los intereses de la comunidad y el respeto por la autonomía universitaria por sobre cualquier diferencia política o ideológica«.