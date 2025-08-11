«La Argentina de Milei es el industricidio, la nuestra es la del trabajo»

ELECCIONES 2025 –



El Vicepresidente del Frente Grande bonaerense, Fernando Coronel, llegó a Moreno invitado por el Movimiento Derecho al Futuro. El lugar elegido: Scalter, una fábrica textil que avanza hacia la Cuarta generación de una familia que comprende el trabajo como «ordenador social». Quien conduce la empresa en la actualidad, Raúl Hutin, brinda una respuesta pedagógica sobre el gobierno de Milei: «Es parecido al de Martínez de Hoz (dictadura militar) pero la diferencia es que éste (por Milei) destruyó todo en 20 meses de gestión».



Coronel escuchó atentamente la descripción del empresario y avanzó en un concepto que obliga a ser desarrollado: el INDUSTRICIDIO.



Por supuesto que la entrevista significó la oportunidad para hablar de la campaña, del «escudo que propone Kicillof para cortar la motosierra» y de la lista de Fuerza Patria porque la «cancelación de Leonardo Grosso (Movimiento Evita» permitió que Coronel se haga «grande» y recale en el expectante 5° lugar, casi seguro ingreso al Senado bonaerense:



Cobertura completa en Desalambrar Tv: