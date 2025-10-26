«La elección plesbicita la gestión del actual gobierno, por eso hay que votar a conciencia»

ELECCIONES 2025 –



Hugo Andrade, Rector de la Universidad Nacional de Moreno, vota en la Escuela Primaria N° 25 ubicada en el barrio Casco Salas. Abierto a entregar dos respuestas que exceden la coyuntura porque los interrogantes se sitúan en la democracia actual y su limitada potencialidad:



¿Es solo una elección de medio término que está en juego este domingo?



Creo la elección plesbicita la gestión del actual gobierno, de ahí la importancia de ejercer el derecho al voto con conciencia de su significado. Este tiempo de fuertes reformas impulsadas mediante un esquema de facultades extraordinarias y excepcionalidades discutibles, legal y políticamente, con situaciones controversiales entre los poderes del Estado, dado los vetos cruzados en varios casos como el financiamiento de las universidades o la emergencia de la discapacidad, por mencionar las cuestiones mas debatidas en estos días, son suficiente motivo para ejercer el voto y que sea la ciudadanía la que exprese con su decisión la voluntad de llevar adelante estas reformas o no, como así también, las que ya se han anunciado.



Los resultados de esta elección, ¿tendrán la fuerza para plantear un antes y un después?



Sea cual sea el resultado, ejercer el poder requiere de consensos y cuanto mas plural sea la representación parlamentaria mayor legitimidad podrán tener las decisiones de reforma que lleven adelante los gobiernos, y es la única manera para que tengan éxito y sean duraderas; que las políticas públicas y las reformas sean el resultado de la decisión colectiva de la ciudadanía y no del autoritarismo mesiánico del que tenga el poder de turno.