«La elección puso en el tapete que somos una banda, hay que reconstruir el peronismo»

«El peronismo será revolucionario o no será nada» lanza con fuerza el líder de la MESyP, Juan Carlos Sanchetta, hombre morenense que es requerido con insistencia por medios nacionales para que explique de que manera se combate el hambre con trabajo. Las urnas, el resultado y una sentencia: «No perdimos una elección perdimos el país».



La derrota electoral a nivel país, y especialmente en la Provincia de Buenos Aires, dejó a Fuerza Patria en shock, con palpitaciones de una interna que demuestra las limitaciones de la unidad electoral. Solo como ejemplo: un ex hombre de La Cámpora como Andrés Larroque le pide a Cristina un poco de humildad, un grito de renovación urgente. Debemos convenir que a esta altura muchos /as sabrán que en el manual escrito y el poder se conquista no se reclama.



El baile de CFK en el balcón «no le agradó» al Juanca Sanchetta; tampoco el discurso de Kicillof el pasado domingo por la noche: «Como decimos cuando vamos a jugar al fútbol, el peronismo es una banda y eso se pudo en el tapete. A Cristina la respeto mucho pero verla bailar en el balcón, la verdad que me dolió; ver las caras de Máximo atrás de Axel, me molestó; escuchar el discurso de Axel me molestó. Muchos compañeros están del otro lado porque el peronismo no los contuvo, siempre doy el ejemplo de Ramón Vera. Se terminó la época del dedo, de la lapicera, hay que volver a construir peronismo», propone el referente de la Mesa Economía Social y Popular.

