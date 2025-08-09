La Intendenta de Moreno ya está en México y será una de las voces de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe



La Capitana de Moreno recibió la invitación oficial y regresa a la Ciudad de México donde el gobierno de las «mujeres» busca ser un faro global. La comitiva municipal la integra Vicente Linares, Secretario de Comunicación Pública y Relaciones Exteriores, Gisele Coronel, Secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidades, María Giménez, Secretaria de Obras y Servicios Públicos.



Mariel Fernández ya está en México para ser una VOZ en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el principal foro intergubernamental regional en el ámbito de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.



En ocasión de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y desde hace 47 años, los Estados miembros de la CEPAL han acordado una Agenda Regional de Género profunda, progresista e integral, que posiciona a la región como la única en el mundo en contar con una guía para lograr la igualdad de género, la garantía de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, el ejercicio de su autonomía y el desarrollo sostenible de la región. Este año, del 12 al 15 de agosto el eje vertebral está escrito: “Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”.



Mañana al mediodía está prevista una de las actividades de Mariel en la Ciudad de México. Expondrá en la Mesa 1:







Mariel y el Secretario de Comunicación regresan al país mañana, pero permanecen Gisele Coronel y María Giménez para intervenir en otras actividades de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,