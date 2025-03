La oferta paritaria cerró en 10 por ciento, trimestre cerrado

Dos cuartos intermedios con un primer porcentaje de la patronal popular del 7,3 por ciento, mejorado en 10 % y la fuerza sindical rechazando. Solicitan los gremios un 5 por ciento más de esfuerzo económico.



Esta mañana los /as protagonistas de la gran aventura paritaria alcanzan un pacto que no es el inicio de ninguna lucha de clases pero tienen un 10 (por ciento) en la espalda. Los/as trabajadores /as municipales percibirán la recomposición a fin de mes.



Se fijó Junta de Ascenso y Calificaciones para el próximo 26 de marzo. Como la Casa Común está en orden quedó establecido para el 14 de mayo el frenético encuentro paritario.