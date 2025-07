«La producción de alimentos saludables tiene que ser un interés de todo el pueblo»

João Pedro Stédile es coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), la mayor organización campesina de América Latina, con cuatro décadas de recorrido por la reforma agraria, y ofició como consejero civil del Consejo Popular en la XVII Cumbre de los Brics, que se realizó en Rio de Janeiro a principios de juio. Desde allí, en entrevista con Tierra Viva, destacó la necesidad de concientizar a los pueblos para incidir en las decisiones de los gobiernos y generar cambios significativos para la población en medio de las fuertes tensiones geopolíticas actuales. “Los campesinos de toda América Latina están sufriendo mucho la crisis capitalista”, asegura João Pedro Stédile cuando es consultado sobre las deudas que los gobiernos progresistas de América Latina tienen con las comunidades de la región.



La voz de los movimientos populares y de la sociedad civil en los BRICS



El bloque de los BRICS hace más de una década que se articula en pos de la promoción de la cooperación y del multilateralismo, por mencionar sólo dos de los ejes fundamentales de los países que se autodenominan del Sur Global y que hacen de contrapeso al G20 y al G7. En medio de la fuerte crisis geopolítica mundial y durante la presidencia pro témpore brasileña, a cargo de Luiz Inácio Lula da Silva, el bloque se amplió: pasó de cinco a once miembros permanentes (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Indonesia e Irán) más otros nueve socios (Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán).



En el nuevo periodo, que inició el 1° de enero de 2025, se institucionalizó la participación de la sociedad civil y de los movimientos populares con la creación del Consejo Popular de los Brics. La iniciativa fue hecha por Rusia, el año pasado, y desde entonces comenzó a ponerse en práctica con Stédile y el MST al frente de su organización. Lo conforman 120 organizaciones de la sociedad civil y 200 personas responsables de la producción de los documentos iniciales, que elaboraron propuestas que se salen de la agenda de los gobiernos. Entre ellas, el reclamo para que se “levante el veto” que Brasil le impuso a Venezuela para su ingreso y el reclamo para concretar la mentada iniciativa ruso-china de desdolarizar los intercambios comerciales.



“El gobierno brasileño —en la presidencia del Brics— no avanzó tanto en el debate de desdolarizar porque hay diferencias internas, pero las organizaciones populares queremos construir una nueva moneda internacional. No es cambiar el dólar por el yuan. Lo que tenemos que discutir es cuál sería el mecanismo para construir una moneda internacional, que no necesariamente precisa ser impresa, pero que regule las relaciones económicas, comerciales y financieras de los países”, explicó Stédile.



El trabajo en el Consejo Popular continuará dividido en siete ejes: salud pública, educación, crisis ambiental y alternativas para el desarrollo sustentable centrado en las personas del sur global, cultura y arte, finanzas, inteligencia artificial y economía, y soberanía digital y gobernanza. Según explicó Stédile, en cada país habrá una articulación popular con delegados y para seguir profundizando este proceso está previsto un encuentro de tres días en Salvador de Bahia para fin de año. Además, se solicitó consolidarlo de manera formal como una secretaria, con recursos propios que le dé vida permamente.



“Nosotros debatimos los temas que son urgentes y necesarios para que tengamos, más allá de una coordinación gubernamental, una coordinación popular para enfrentar los problemas que tiene la gente y encontrar soluciones colectivamente entre todos los países que pertenecemos a los BRICS”, valoró Stédile, que está convencido de que esta participación no sólo es histórica sino necesaria, más allá de las críticas que él mismo mantiene sobre la gestión del Paritod de los Trabajadores (PT) como “incompetente” en el avance de la reforma agraria y el proceso de transición a la agroecología, que permita empezar a dejar de lado el uso de agrotóxicos.

