«La situación de la Universidad es grave, no podemos esperar mas»

Asamblea vespertina con muy buena participación. Circula la palabra. Definiciones sobre la tercera marcha universitaria que comenzará temprano, aún cuando el acto del miércoles 17 de septiembre está previsto a las 17 horas.



Entre lo simbólico e histórico, pasado y presente, apagón esta noche porque los lápices siguen escribiendo, porque la lucha universitaria es una de las pocas que tiene un carácter transversal:







Pablo Chiesa, Secretario Adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno (ADUNM), habló con Desalambrar sobre el real impacto del ajuste de Milei que se traduce en «situación extrema», aclarando que la raíz del actual gobierno nacional es ideológico más que presupuestario. El dirigente sindical descree de las promesas vertidas anoche por el Presidente de la Nación que en cadena nacional aseguró «financiamiento para las universidades en el año 2026».



Chiesa hace propio un cálculo sobre la que ocurriría si se destinara solo el 1% por ciento de los intereses de deuda externa a las casas de altos estudios.



La gran marcha universitaria, la tercera en casi dos años de gestión libertaria, busca que el Congreso Nacional ratifique el rechazo al veto y sancione la ley que ya aprobó el parlamento.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: