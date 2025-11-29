Por Ismael Jalil /

Día internacional de solidaridad con el pueblo Palestino se celebra el 29 de noviembre desde 1978 y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1977.



La tierra se estrecha para nosotros. Nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestos miembros para pasar.



La tierra nos exprime. ¡Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer! ¡Ah, si fuera nuestra madre

para apiadarse de nosotros! ¡Ah, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara

cual espejos! Hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma.



Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos. Y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos

por las ventanas de este último espacio. Espejos que pulirá nuestra estrella.



¿Adónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último

cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor

teñido de carmesí, cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne.

Aquí moriremos. Aquí, en el último pasaje. Aquí o ahí… nuestra sangre plantará sus olivos.



Hoy 29 de Noviembre día Internacional de Solidaridad con Palestina surge el inmenso legado de Mahmud Darwish el enorme poeta palestino. El que hizo honor a la poesía como» un arma cargada de futuro».

A movilizarse hoy, a realizar cualquier actividad que tenga como finalidad expresar la solidaridad con Palestina y el repudio al sionismo, que es la metástasis del nazismo!