La Universidad le pidió a la Provincia la restitución de un edificio… la ESPUNM sigue su lucha

Particularidades de hombres y mujeres que administran la justicia. El Dr. Oscar Papavero, Juez Federal de San Martín que subroga Moreno, amasa la causa ESPUNM quebrando los tiempos procesales que provocan un daño casi irreparable a la educación pública como derecho superior.



Es el mismo magistrado que actúa con celeridad en las presentaciones que realiza la Municipalidad de Moreno contra el Ministerio de Economía de la Nación para poder cobrar la Tasa por Servicios Generales vía EDENOR.

Ubicar los marcos generales de un caso político, un Municipio de estirpe popular atacando, obstruyendo a una Universidad creada por un gobierno popular no tiene antecedentes, lo que deja entonces un precedente.



La entrevista con el Licenciado Hugo Andrade, Rector de la UNM, no solo busca actualizar los hechos producidos en el último mes, que incluye la ratificación por parte de la gestión Milei del financiamiento del edificio de la ESPUNM. Como anexo la decisión de buscar respuestas concretas de parte de la gestión Kicillof. Para entender ese paso tan solo hay que recordar que en diciembre de 2020 la UNM ofrece y aporta momentáneamente el edificio ubicado en la esquina de Corvalán y Merlo para que allí funcione la Secundaria N° 37.



La Provincia firmó el convenio, en un plazo de dos (2) años debía construir la 37, lo que significó un reconocimiento de la titularidad de la UNM del inmueble de Corvalán y Merlo. Aquel compromiso dejó planteado un prórroga de otros dos años. A meses de cumplirse cinco (5) años, sin tierra ni edificio en construcción para la Secundaria N° 37, la Universidad Nacional de Moreno «solicitó a la gobernación que devuelva el edificio» ya que el proyecto de la ESPUNM, en el marco de la contingencia y emergencia, no puede ser ampliado.



«Lo que ha venido aconteciendo demuestra la solidez de la posición de la UNM al extremo que concluimos, a raíz de los intercambios de notas después que la Municipalidad logró el objetivo de poner en marcha ese edificio (Consejo Escolar) y que se muden funcionarios bonaerenses, que la Provincia reconozca que no autorizó eso (la mudanza). Nosotros lo que reclamamos es la corresponsabilidad en el despojo del predio de la Universidad que se consuma porque la justicia no abrió a prueba esta causa», expresa Hugo Andrade, Rector de la UNM.



El punto saliente del proceso, en esta etapa, aparece claramente expresado por Andrade en relación al edificio que ocupa la Secundaria N° 37: «…sostener la cooperación ha implicado para la ESPUNM que no pueda desarrollarse, que reduzca horarios y vacantes, pero después de cinco años la Provincia no adoptó ninguna medida. Por eso la reclamamos para la continuidad de nuestra escuela y estamos dispuestos a conversar, a dialogar, a hallar una solución de consenso, como ocurrió en el año 2020″.

Entrevista completa en Desalambrar Tv:



