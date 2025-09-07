En sus cuentas oficiales la Intendenta compartió su imagen votando en Cuartel V, más precisamente en la Escuela Técnica N° 5.



Luego La Capitana de Moreno envió un mensaje de concordia: «Que termine la jornada en paz y con tranquilidad en Moreno y en toda la provincia».



Al igual que toda la dirigencia política Fernández abogó por la democracia, leyendo como todos /as, el nivel de abstención que se proyecta: «Las elecciones son un día muy importante para la democracia. Todos y todas tenemos la posibilidad de elegir a quienes nos representan para que defiendan nuestros intereses y el de nuestra patria».