«Le están robando la infancia a mis hijas»

jueves, 16 de octubre de 2025 2 min de lectura


Cristian Matías Villanueva Frutos ciudadano de Moreno, padre de dos hijas, fue privado de su libertad durante 50 días al recibir una denuncia falsa de su ex pareja.


«La madre de mis hijas me denunció falsamente, vivo un calvario y quiero que se conozca la verdad»


El caso presenta complejidades que la justicia aún no resolvió, peor aún, descarta actuar para traer a la Argentina a dos niñas que salieron del país vulnerando leyes, poniendo en riesgo sus derechos.


Matías explica que solicitó a «Interpol» conocer el paradero de sus hijas, dato que obtuvo pero la fiscalía de Pilar, al igual que el Juzgado de Garantías, «demora el pedido de extradición».


«Esta lucha es por el bienestar de mis hijas, ellas son argentinas y fueron llevadas a Paraguay sin ningún consentimiento, desconociendo la ley. Mi lucha es porque le están robando la infancia a mis hijas», declara Cristian Matías Villanueva Frutos.

Enntrevista completa en Desalambrar Tv:


