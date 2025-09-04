Libertad de expresión, Constitución Nacional, derechos, garantías y una crisis expuesta sin filtros

La aparición de audios su posterior socialización ofrecen una diáfana posibilidad de comprender de qué trata la política y qué es el Estado.



No es opinión sino certeza afirmar que Spagnuolo era funcionario público a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad; que Karina Milei es la Secretaria General de la Presidencia, que «Lule» Menem es el segundo de la hermana del Presidente y que Martín Menem es quien comanda la Cámara de Diputados de la Nación. Todos ellos, por la responsabilidad que ostentan, por ser gobierno, cuentan con las herramientas para responder todas y cada una de las preguntas o interrogantes que ganan espacio en la opinión pública. ¿Por qué después de una semana de silencio el gobierno contraataca denunciando operaciones al tiempo que obtiene una medida judicial que huele a abuso de poder y censura previa?



«Soy un Juez del Conurbano» declara el Dr. Marcelo Gradín quien acepta proveer de su conocimiento y experiencia en un momento donde lo «grave» ocupa centralidad y la Constitución Argentina de esencia liberal expone contradicciones flagrantes de un gobierno que dice defender y representar el liberalismo.



Gradín no habla de la causa en particular y aunque cree en la honestidad intelectual del magistrado que prohibió la publicación de audios de Karina Milei deja en claro que «judicializar el tema en cuestión es un intento de tapar el sol con una mano sin resolver el o los problemas» que son competencia del Poder Ejecutivo.



Síntesis que invita a transitar la entrevista con el Dr. Marcelo Gradín, Juez en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Morón: «A un año y medio de lo que ocurre con el fentanilo no puede decir (el gobierno) que no se controló porque la pregunta inmediata es ¿quién tenía que hacerlo? Se dice que hubo escuchas ilegales en la Casa Rosada, ¿de quién depende ese organismo? Dennos a nosotros, a la sociedad, a los responsables de quienes hicieron eso y encaucen estas situaciones, porque son ustedes quienes tienen esa responsabilidad porque judicializar no resuelve el problema, tapa el sol con las manos. Hay un juez (NdR: Patricio Maraniello. Civil y Comercial Federal) que que con honestidad intelectual está comprometido en esto, ve la causa y toma una decisión (medida cautelar que prohibe la difusión de audios), pero me pregunto ¿garantiza o perjudica? Me inclino por lo segundo porque ahora todos pensamos QUE TENDRÁN LOS AUDIOS, qué habrá detrás, qué hay que proteger en términos de la seguridad pública sobre que se dice en un lugar cerrado pero tan público como es la Casa Rosada».



