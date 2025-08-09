Listas oficializadas: 16 alianzas políticas juegan para estar en el Concejo Deliberante y Consejo Escolar

ELECCIONES 2025 –

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires cargó los frentes, coaliciones y /o partidos políticos que cumplieron los requisitos y estarán en el cuarto oscuro el próximo 7 de septiembre.



En esa jornada se eligen concejales /as, consejeros /as escolares. Cada estructura renueva la mitad, son 12 del HCD y 5 Consejo Escolar. La elección desdoblada presenta una sábana muy corta, dos cuerpos, el local y el seccional (senadores /as).



Moreno tendrá 147 escuelas donde emitir el sufragio con 1068 mesas habilitadas.



Hay 16 frentes electorales en nuestro distrito:

La única boleta local (corta) es de la Alianza Nuevos Aires.

