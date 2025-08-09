Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 9 de agosto de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Listas oficializadas: 16 alianzas políticas juegan para estar en el Concejo Deliberante y Consejo Escolar

sábado, 9 de agosto de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires cargó los frentes, coaliciones y /o partidos políticos que cumplieron los requisitos y estarán en el cuarto oscuro el próximo 7 de septiembre.


En esa jornada se eligen concejales /as, consejeros /as escolares. Cada estructura renueva la mitad, son 12 del HCD y 5 Consejo Escolar. La elección desdoblada presenta una sábana muy corta, dos cuerpos, el local y el seccional (senadores /as).


Moreno tendrá 147 escuelas donde emitir el sufragio con 1068 mesas habilitadas.


Hay 16 frentes electorales en nuestro distrito:

La única boleta local (corta) es de la Alianza Nuevos Aires.

https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/consulta/eleccion-provincial/listas-oficializadas.php

MÁS HISTORIAS

Blindaje al ajuste: Milei amenaza con meter presos a los legisladores que rechacen sus vetos

«Alertamos que las escuelas de Kicillof son un peligro»

«O no es muy inteligente o es corrupto»

Te pueden interesar

“Sergio Massa empujando la boleta nacional de Fuerza Patria porque es el hombre que representa la unidad”

Grosso afuera de la lista de Fuerza Patria, ¿una derrota de Mariel?

Trabajador municipal encabeza lo que define como «la lista peronista»

Paritaria política, cuarto intermedio hasta el próximo miércoles