Lo abusos de poder municipal y el emblemático caso de Obras Públicas o María Giménez

El señor Ariel González acepta la propuesta periodística para hablar de una ley y los abusos del poder municipal. No habrá referencia a pares o impares, solo como hombre del gremialismo municipal está convencido de explicar conceptos «equivocados», de hacer valer los derechos que están en la 14.654 y el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). En uso de sus facultades que no delega, González se encarga de destacar que hay «secretarías del organigrama municipal que trabajan bien», plataforma de lanzamiento de las críticas hacia la que comanda una de las figuras más importantes de la gestión Mariel Fernández. En Obras Públicas parece que la política responde a lo que se le da las ganas a María Gimémez, cuadro del Evita que tiene proyección y futuro.

Como disparador tomamos algo que circula por todas las áreas, PASE A DISPONIBILIDAD. Esa figura nefasta no existe en la ley vigente, tampoco en el CCT, no obstante recorre el cuerpo de trabajadores /as municipales en clave de adoctrinamiento, persecución, maltrato y violencia laboral. No es un caso o pocas situaciones sino de un modelo que, en palabras de González, tiene demasiadas similitudes en su ejecución con el que despliega Javier Milei. «Si volvés a una nota que me hiciste el año pasado, creo que fue entre las elecciones generales y el balotaje, te dije que si ganaba Milei, que podía ser una alternativa, íbamos a tener una política en contra de los trabajadores /as y de los que menos tienen, una política que atentaría contra las paritarias, contra los bolsillos de los trabajadores, contra todo y todos, bueno eso es la Ley Bases, pero dije en aquel momento que en Moreno teníamos un modelo muy parecido, que se había instalado cuatro años antes, que si te ponés a ver lo que pasó con los /as trabajadores /as, con la paritaria, con los sindicatos y con muchas instituciones de Moreno, no me quiero meter a fondo porque no conozco, pero digo la Universidad y la Iglesia, el modelo local es muy parecido (al nacional de Milei)».

