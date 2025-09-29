Desalambrar

Los expulsados de la Asociación de Trabajadores Municipales por conducta «antisindical»

lunes, 29 de septiembre de 2025 1 min de lectura


La conducción decide comunicar una decisión que lleva un par de semanas de vigencia. Luego de la manifestación pública de cuatro miembros que cuestionaron abiertamente a la conducción, se desarrolló una asamblea en la que se decidió «expulsar» a los díscolos.


Con la firma de Marcelo Espíndola, Secretario General, se informa que «Jorge Barreiro, Carolina Balbuena, Pascual Farfaglia, Haydeé Correa», fueron expulsados el pasado 4 de septiembre por «conducta antisindical, violando el estatuto, intento de desestabilización y en algunos casos podrían haber incurrido en estafa».


ASTMM COMUNICADODescarga


Seguramente las personas expulsadas tendrán respuesta a la expulsión que revela una crisis que nadie oculta.

