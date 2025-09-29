Los expulsados de la Asociación de Trabajadores Municipales por conducta «antisindical»



La conducción decide comunicar una decisión que lleva un par de semanas de vigencia. Luego de la manifestación pública de cuatro miembros que cuestionaron abiertamente a la conducción, se desarrolló una asamblea en la que se decidió «expulsar» a los díscolos.



Con la firma de Marcelo Espíndola, Secretario General, se informa que «Jorge Barreiro, Carolina Balbuena, Pascual Farfaglia, Haydeé Correa», fueron expulsados el pasado 4 de septiembre por «conducta antisindical, violando el estatuto, intento de desestabilización y en algunos casos podrían haber incurrido en estafa».







Seguramente las personas expulsadas tendrán respuesta a la expulsión que revela una crisis que nadie oculta.